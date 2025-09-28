A remuneração de Engenheiro de Software in United States na NICE varia de $92.3K por year para Software Engineer a $218K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $128K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da NICE. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
