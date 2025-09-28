Diretório de Empresas
NICE
  • Salários
  • Gestor de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Produto

NICE Gestor de Produto Salários

A remuneração de Gestor de Produto in Israel na NICE totaliza ₪419K por year para Product Manager. O pacote de remuneração in Israel mediano year totaliza ₪395K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da NICE. Última atualização: 9/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪419K
₪394K
₪0
₪25K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Ver 1 Mais Níveis
₪565K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na NICE?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na NICE in Israel situa-se numa remuneração total anual de ₪459,889. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na NICE para a função de Gestor de Produto in Israel é ₪409,089.

Outros Recursos