nference
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

nference Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na nference varia de ₹2.18M por year para Software Engineer a ₹5.55M por year para Staff Engineer. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹2.94M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da nference. Última atualização: 9/27/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer
(Nível de Entrada)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na nference?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

Самый высокий пакет вознаграждения для Engenheiro de Software в nference in India составляет ₹5,550,144 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в nference для позиции Engenheiro de Software in India составляет ₹2,944,438.

Outros Recursos