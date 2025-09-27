Diretório de Empresas
NextRoll
NextRoll Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na NextRoll varia de $155K por year para EIC2 a $190K por year para EIC3. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $180K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da NextRoll. Última atualização: 9/27/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
EIC1
Junior Software Engineer(Nível de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
Senior Software Engineer
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na NextRoll?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na NextRoll in United States situa-se numa remuneração total anual de $213,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na NextRoll para a função de Engenheiro de Software in United States é $180,000.

