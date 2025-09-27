Diretório de Empresas
Next Insurance
Next Insurance Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in Israel na Next Insurance varia de ₪290K a ₪423K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Next Insurance. Última atualização: 9/27/2025

Remuneração Total Média

₪333K - ₪380K
Israel
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₪290K₪333K₪380K₪423K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Next Insurance, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Recursos Humanos at Next Insurance in Israel sits at a yearly total compensation of ₪422,799. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Insurance for the Recursos Humanos role in Israel is ₪290,226.

Outros Recursos