Newfold Digital Salários

O salário da Newfold Digital varia de $19,127 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $171,353 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Newfold Digital . Última atualização: 9/16/2025