NeoXam
NeoXam Engenheiro de Vendas Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Vendas na NeoXam varia de SGD 51.5K a SGD 73.1K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da NeoXam. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$45.3K - $53.6K
Singapore
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na NeoXam?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Vendas na NeoXam situa-se numa remuneração total anual de SGD 73,121. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na NeoXam para a função de Engenheiro de Vendas é SGD 51,503.

Outros Recursos

