Diretório de Empresas
Neo4j
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Dados

  • Todos os Salários de Analista de Dados

Neo4j Analista de Dados Salários

A remuneração total média de Analista de Dados in United States na Neo4j varia de $125K a $174K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Neo4j. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$135K - $164K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$125K$135K$164K$174K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Analista de Dados submissões na Neo4j para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Neo4j?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Analista de Dados verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Neo4j in United States situa-se numa remuneração total anual de $174,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Neo4j para a função de Analista de Dados in United States é $124,500.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Neo4j

Empresas Relacionadas

  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/neo4j/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.