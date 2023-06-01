Diretório de Empresas
Neiro
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre a Neiro que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc).
    • Sobre

    A 2020-founded company by AI research engineers, improving communication via AI. They develop Deep Learning algorithms for computer vision, speech, and NLP to provide the best experience.

    https://neiro.ai
    Website
    2020
    Ano de Fundação
    126
    Nº de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

    Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

    Empregos em Destaque

      Nenhum emprego em destaque encontrado para Neiro

    Empresas Relacionadas

    • SoFi
    • LinkedIn
    • Snap
    • Apple
    • Tesla
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos