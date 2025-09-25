A remuneração de Engenheiro de Software in United States na NCR varia de $93.4K por year para Grade 9 a $169K por year para Grade 13. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $100K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da NCR. Última atualização: 9/25/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título