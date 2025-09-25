Diretório de Empresas
NCR
  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

NCR Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na NCR varia de $93.4K por year para Grade 9 a $169K por year para Grade 13. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $100K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da NCR. Última atualização: 9/25/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Grade 9
Software Engineer I(Nível de Entrada)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na NCR?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na NCR in United States situa-se numa remuneração total anual de $169,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na NCR para a função de Engenheiro de Software in United States é $100,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para NCR

