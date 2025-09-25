Diretório de Empresas
NCR
NCR Designer de Produto Salários

A remuneração de Designer de Produto in United States na NCR varia de $93.5K por year para Grade 9 a $140K por year para Grade 11. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $133K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da NCR. Última atualização: 9/25/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na NCR?

Títulos Incluídos

Designer UX

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na NCR in United States situa-se numa remuneração total anual de $185,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na NCR para a função de Designer de Produto in United States é $100,000.

Outros Recursos