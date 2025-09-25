Diretório de Empresas
NCC Group
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

NCC Group Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Engenheiro de Software na NCC Group totaliza £55.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da NCC Group. Última atualização: 9/25/2025

Pacote Mediano
company icon
NCC Group
Software Engineer
Manchester, EN, United Kingdom
Total por ano
£55.3K
Nível
hidden
Base
£50.2K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£5K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na NCC Group?

£122K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na NCC Group in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £103,192. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na NCC Group para a função de Engenheiro de Software in United Kingdom é £32,599.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para NCC Group

Empresas Relacionadas

  • Coinbase
  • DoorDash
  • PayPal
  • Airbnb
  • Netflix
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos