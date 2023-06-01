Diretório de Empresas
Napier Park Global Capital
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre a Napier Park Global Capital que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc).
    • Sobre

    Napier Park Global Capital is an independent asset management firm that specializes in alternative credit and structured finance. They offer investment products to institutional investors.

    napierparkglobal.com
    Website
    2013
    Ano de Fundação
    180
    Nº de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

    Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

    Empregos em Destaque

      Nenhum emprego em destaque encontrado para Napier Park Global Capital

    Empresas Relacionadas

    • Uber
    • Intuit
    • PayPal
    • Netflix
    • LinkedIn
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos