Diretório de Empresas
Multiverse
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Multiverse Salários

O salário da Multiverse varia de $70,569 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $296,082 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Multiverse. Última atualização: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $115K

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $78.6K
Analista de Negócio
$202K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Cientista de Dados
$70.6K
Recursos Humanos
$131K
Marketing
$76.6K
Gestor de Produto
Median $87.4K
Recrutador
$163K
Vendas
$296K
Gestor de Engenharia de Software
$153K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Multiverse é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $296,082. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Multiverse é $123,016.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Multiverse

Empresas Relacionadas

  • Roblox
  • Snap
  • Dropbox
  • Intuit
  • PayPal
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos