Mphasis
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
  • Salários
  • Gestor de Programa Técnico

  • Todos os Salários de Gestor de Programa Técnico

Mphasis Gestor de Programa Técnico Salários

A remuneração de Gestor de Programa Técnico in United States na Mphasis varia de $118K por year para L5 a $139K por year para L7. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $142K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mphasis. Última atualização: 11/3/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Quais são os níveis de carreira na Mphasis?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa Técnico na Mphasis in United States situa-se numa remuneração total anual de $142,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mphasis para a função de Gestor de Programa Técnico in United States é $130,000.

