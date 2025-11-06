Diretório de Empresas
Mozilla
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Germany

Mozilla Engenheiro de Software Salários em Germany

A remuneração de Engenheiro de Software in Germany na Mozilla varia de €120K por year para P3 a €134K por year para P4. O pacote de remuneração in Germany mediano year totaliza €128K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mozilla. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
Software Engineer 1(Nível de Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Mozilla?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Mozilla in Germany situa-se numa remuneração total anual de €154,884. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mozilla para a função de Engenheiro de Software in Germany é €124,710.

Outros Recursos