A remuneração de Engenheiro de Software in Germany na Mozilla varia de €120K por year para P3 a €134K por year para P4. O pacote de remuneração in Germany mediano year totaliza €128K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mozilla. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
