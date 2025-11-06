A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na Mozilla varia de CA$157K por year para P2 a CA$304K por year para P5. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$179K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mozilla. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
