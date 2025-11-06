Mozilla Engenheiro de Software Salários em Canada

A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na Mozilla varia de CA$157K por year para P2 a CA$304K por year para P5. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$179K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mozilla. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus P1 Software Engineer 1 ( Nível de Entrada ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 Software Engineer 2 CA$157K CA$141K CA$0 CA$16.3K P3 Senior Software Engineer CA$175K CA$148K CA$0 CA$27.1K P4 Staff Software Engineer CA$222K CA$172K CA$0 CA$49.9K Ver 4 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

