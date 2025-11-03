Diretório de Empresas
Moveworks
  • Salários
  • Atendimento ao Cliente

  • Todos os Salários de Atendimento ao Cliente

Moveworks Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in United States na Moveworks varia de $131K a $187K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Moveworks. Última atualização: 11/3/2025

Remuneração Total Média

$150K - $176K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$131K$150K$176K$187K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Moveworks, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Moveworks, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Atendimento ao Cliente na Moveworks in United States situa-se numa remuneração total anual de $187,200. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Moveworks para a função de Atendimento ao Cliente in United States é $131,200.

Outros Recursos