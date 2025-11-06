Diretório de Empresas
Montefiore Health System
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • New York City Area

Montefiore Health System Cientista de Dados Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Cientista de Dados na Montefiore Health System totaliza $120K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Montefiore Health System. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano
company icon
Montefiore Health System
Data Scientist
New York, NY
Total por ano
$120K
Nível
-
Base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$5K
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Montefiore Health System?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Montefiore Health System in New York City Area situa-se numa remuneração total anual de $125,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Montefiore Health System para a função de Cientista de Dados in New York City Area é $115,000.

