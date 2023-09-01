Mondu Salários

O salário da Mondu varia de $61,863 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $107,816 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Mondu . Última atualização: 9/16/2025