monday.com Salários

O salário da monday.com varia de $64,675 em remuneração total por ano para um Operações de Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $211,393 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da monday.com . Última atualização: 9/16/2025