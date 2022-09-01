Diretório de Empresas
momox
momox Salários

O salário da momox varia de $12,980 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $96,906 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da momox. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $74.9K

Engenheiro de Software Backend

Designer de Produto
$13K
Gestor de Engenharia de Software
$96.9K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na momox é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $96,906. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na momox é $74,918.

