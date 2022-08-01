Diretório de Empresas
Momnt
Momnt Salários

O salário da Momnt varia de $140,700 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $168,941 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Momnt. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $160K
Gestor de Produto
$141K
Arquitecto de Soluções
$169K

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Momnt is Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $168,941. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momnt is $160,000.

Outros Recursos