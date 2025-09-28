Diretório de Empresas
Momentive.ai
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Momentive.ai Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Momentive.ai varia de €63.3K por year para P1 a €127K por year para P5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza €125K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Momentive.ai. Última atualização: 9/28/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
Software Engineer I(Nível de Entrada)
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
Software Engineer II
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
Senior Software Engineer I
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
Senior Software Engineer II
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Momentive.ai, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

