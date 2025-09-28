Diretório de Empresas
Momentive.ai
Momentive.ai Analista Financeiro Salários

A remuneração total média de Analista Financeiro in United States na Momentive.ai varia de $126K a $178K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Momentive.ai. Última atualização: 9/28/2025

Remuneração Total Média

$143K - $169K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$126K$143K$169K$178K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Momentive.ai, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista Financeiro na Momentive.ai in United States situa-se numa remuneração total anual de $178,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Momentive.ai para a função de Analista Financeiro in United States é $125,550.

