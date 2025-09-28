Diretório de Empresas
Momentive.ai
Momentive.ai Cientista de Dados Salários

A remuneração total média de Cientista de Dados in Netherlands na Momentive.ai varia de €131K a €183K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Momentive.ai. Última atualização: 9/28/2025

Remuneração Total Média

€142K - €165K
Netherlands
Intervalo Comum
Intervalo Possível
€131K€142K€165K€183K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

€142K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Momentive.ai, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Cientista de Dados at Momentive.ai in Netherlands sits at a yearly total compensation of €183,126. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the Cientista de Dados role in Netherlands is €130,804.

