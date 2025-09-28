Diretório de Empresas
Momentive.ai Analista de Negócio Salários

A remuneração total média de Analista de Negócio in United States na Momentive.ai varia de $82.1K a $114K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Momentive.ai. Última atualização: 9/28/2025

Remuneração Total Média

$88K - $104K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$82.1K$88K$104K$114K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Momentive.ai, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

