Momenta Salários

O salário da Momenta varia de $26,449 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $85,071 para um Recrutador na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Momenta. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Recursos Humanos
$26.4K
Recrutador
$85.1K
Engenheiro de Software
$69.7K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Momenta é Recrutador at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $85,071. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Momenta é $69,701.

