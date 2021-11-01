Diretório de Empresas
Mollie
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Mollie Salários

O salário da Mollie varia de $57,450 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $149,235 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Mollie. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Engenharia de Software
Median $149K
Analista de Dados
$57.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Cientista de Dados
$92.7K
Marketing
$81K
Gestor de Projecto
$101K
Analista de Cibersegurança
$110K
Gestor de Programa Técnico
$114K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Mollie é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $149,235. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mollie é $101,241.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Mollie

Empresas Relacionadas

  • Adyen
  • Wolters Kluwer
  • Verifone
  • Starling Bank
  • InvestCloud
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos