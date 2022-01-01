Diretório de Empresas
Molex
Molex Salários

O salário da Molex varia de $28,290 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $179,100 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Molex. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Engenheiro Mecânico
Median $120K
Engenheiro de Software
Median $74.4K
Engenheiro Biomédico
$106K

Analista de Negócio
$96.9K
Engenheiro de Hardware
$63.5K
Tecnólogo de Informação (TI)
$176K
Designer de Produto
$28.3K
Gestor de Produto
$72.1K
Gestor de Projecto
$96.9K
Vendas
$51.3K
Analista de Cibersegurança
$89.4K
Arquitecto de Soluções
$179K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Molex é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $179,100. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Molex é $93,138.

