Molex
Principais Insights
    • Sobre

    Molex manufactures electronic, electrical and fiber optic connection systems, ribbon cable, switches and application tooling. Over 100,000 passive component interconnect products and extensive custom design are offered worldwide.

    molex.com
    Website
    1938
    Ano de Fundação
    9,450
    Nº de Funcionários
    $1B-$10B
    Receita Estimada
    Sede

