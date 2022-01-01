Diretório de Empresas
Moderna
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Moderna Salários

O salário da Moderna varia de $40,899 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $351,832 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Moderna. Última atualização: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $180K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $260K
Cientista de Dados
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Engenheiro Biomédico
Median $98K
Contabilista
$40.9K
Engenheiro Químico
$140K
Analista de Dados
$72.6K
Gestor de Ciência de Dados
$256K
Recursos Humanos
$241K
Consultor de Gestão
$279K
Engenheiro Mecânico
$166K
Designer de Produto
$336K
Gestor de Programa
$332K
Gestor de Projecto
$245K
Assuntos Regulamentares
$312K
Gestor de Engenharia de Software
$352K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Moderna, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Moderna é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $351,832. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Moderna é $243,210.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Moderna

Empresas Relacionadas

  • NetApp
  • Lam Research
  • Illumina
  • Twist Bioscience
  • Schrödinger
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos