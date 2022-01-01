Model N Salários

Diretório de Empresas
O salário da Model N varia de $72,611 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa na extremidade inferior a $280,000 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Model N. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Gestor de Produto
Median $280K
Engenheiro de Software
Median $137K
Recursos Humanos
$236K

Jurídico
$256K
Consultor de Gestão
$80.4K
Gestor de Programa
$72.6K
Gestor de Engenharia de Software
$259K
Arquitecto de Soluções
$217K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Model N é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $280,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Model N é $226,502.

Outros Recursos