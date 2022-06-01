MOD Salários

Diretório de Empresas
O salário da MOD varia de $32,017 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $149,250 para um Engenheiro Biomédico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da MOD. Última atualização: 10/18/2025

Engenheiro Biomédico
$149K
Engenheiro de Hardware
$36.5K
Gestor de Projecto
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Engenheiro de Software
$32K
Gestor de Engenharia de Software
$96K
Arquitecto de Soluções
$85.2K
Gestor de Programa Técnico
$87.3K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na MOD é Engenheiro Biomédico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $149,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na MOD é $87,262.

Outros Recursos