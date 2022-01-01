Diretório de Empresas
Mixpanel
Mixpanel Salários

O salário da Mixpanel varia de $41,790 em remuneração total por ano para um Consultor de Gestão na extremidade inferior a $353,723 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Mixpanel. Última atualização: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Software
L3 $237K
L4 $276K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $242K
Operações de Negócio
$199K

Desenvolvimento de Negócio
$269K
Atendimento ao Cliente
$101K
Cientista de Dados
$221K
Recursos Humanos
$340K
Consultor de Gestão
$41.8K
Operações de Marketing
$208K
Designer de Produto
$354K
Recrutador
$180K
Vendas
$179K
Gestor de Engenharia de Software
$254K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Mixpanel, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Mixpanel é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $353,723. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mixpanel é $229,193.

