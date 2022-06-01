Diretório de Empresas
Mitsubishi Logisnext Americas
Mitsubishi Logisnext Americas Salários

O salário da Mitsubishi Logisnext Americas varia de $90,450 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $175,875 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Mitsubishi Logisnext Americas. Última atualização: 10/20/2025

Engenheiro Mecânico
Median $93K
Designer de Produto
$90.5K
Gestor de Produto
$176K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gestor de Programa
$123K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Mitsubishi Logisnext Americas é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $175,875. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mitsubishi Logisnext Americas é $107,805.

