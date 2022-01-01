Diretório de Empresas
Mirantis
Mirantis Salários

O salário da Mirantis varia de $72,360 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa Técnico na extremidade inferior a $213,180 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Mirantis. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $82.3K

Engenheiro de Redes

Recursos Humanos
$149K
Tecnólogo de Informação (TI)
$81.5K

Gestor de Produto
$128K
Gestor de Programa
$129K
Vendas
$174K
Gestor de Engenharia de Software
$129K
Arquitecto de Soluções
$213K
Gestor de Programa Técnico
$72.4K
Redactor Técnico
$98.5K
A função com maior remuneração reportada na Mirantis é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $213,180. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mirantis é $128,186.

Outros Recursos