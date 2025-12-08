Diretório de Empresas
Mirafra Technologies
Mirafra Technologies Vendas Salários

A remuneração total média de Vendas in India na Mirafra Technologies varia de ₹1.46M a ₹2.03M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Mirafra Technologies. Última atualização: 12/8/2025

Remuneração Total Média

$18K - $21.8K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$16.6K$18K$21.8K$23.1K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Vendas na Mirafra Technologies in India situa-se numa remuneração total anual de ₹2,033,965. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mirafra Technologies para a função de Vendas in India é ₹1,455,337.

