Diretório de Empresas
Minted
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Minted Salários

O salário da Minted varia de $138,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $171,855 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Minted. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $138K
Gestor de Operações de Negócio
$154K
Gestor de Engenharia de Software
$172K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Minted ni Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $171,855. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Minted ni $153,603.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Minted

Empresas Relacionadas

  • OfferUp
  • JCPenney
  • Zazzle
  • Rally Health
  • Postmates
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos