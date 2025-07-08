Diretório de Empresas
Miniso
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Miniso Salários

O salário da Miniso varia de $6,733 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $167,969 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Miniso. Última atualização: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Cientista de Dados
$168K
Vendas
$6.7K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Miniso é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $167,969. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Miniso é $87,351.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Miniso

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • Roblox
  • Intuit
  • Square
  • Apple
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/miniso/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.