Minecraft
Minecraft Salários

O salário da Minecraft varia de $125,625 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $150,750 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Minecraft. Última atualização: 11/22/2025

Vendas
$151K
Engenheiro de Software
$126K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Minecraft é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $150,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Minecraft é $138,188.

