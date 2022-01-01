Diretório de Empresas
MindTickle
MindTickle Salários

O salário da MindTickle varia de $14,439 em remuneração total por ano para um Tecnólogo da Informação (TI) na extremidade inferior a $153,628 para um Redator Publicitário na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da MindTickle. Última atualização: 11/27/2025

Engenheiro de Software
Median $46.9K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $79.1K
Gestor de Engenharia de Software
Median $102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Redator Publicitário
$154K
Sucesso do Cliente
$86.6K
Analista de Dados
$29.8K
Recursos Humanos
$31.6K
Tecnólogo da Informação (TI)
$14.4K
Designer de Produto
$25.1K
Gestor de Programa
$65.7K
Gestor de Projeto
$89.4K
Operações de Receita
$16.3K
Vendas
$105K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na MindTickle, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na MindTickle é Redator Publicitário at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $153,628. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na MindTickle é $65,737.

