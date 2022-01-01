MindTickle Salários

O salário da MindTickle varia de $14,439 em remuneração total por ano para um Tecnólogo da Informação (TI) na extremidade inferior a $153,628 para um Redator Publicitário na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da MindTickle . Última atualização: 11/27/2025