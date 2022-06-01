Diretório de Empresas
Miltenyi Biotec
Miltenyi Biotec Salários

O salário da Miltenyi Biotec varia de $48,860 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $147,758 para um Engenheiro Biomédico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Miltenyi Biotec. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Assistente Administrativo
$48.9K
Engenheiro Biomédico
$148K
Jurídico
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gestor de Produto
$118K
Gestor de Projecto
$76.7K
Gestor de Programa Técnico
$109K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Miltenyi Biotec é Engenheiro Biomédico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $147,758. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Miltenyi Biotec é $112,974.

