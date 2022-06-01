MillerKnoll Salários

Diretório de Empresas
MillerKnoll
O salário da MillerKnoll varia de $5,973 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $91,400 para um Engenheiro Mecânico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da MillerKnoll. Última atualização: 9/8/2025

$160K

Engenheiro Mecânico
Median $91.4K

Engenheiro de Produção

Designer de Produto
$6K
Gestor de Produto
$78.1K

Vendas
$55.7K
Engenheiro de Software
$89.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na MillerKnoll é Engenheiro Mecânico com uma remuneração total anual de $91,400. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na MillerKnoll é $78,108.

