miHoYo
miHoYo Gestor de Projeto Salários

A remuneração total média de Gestor de Projeto in Singapore na miHoYo varia de SGD 154K a SGD 220K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da miHoYo. Última atualização: 12/8/2025

Remuneração Total Média

$137K - $160K
Singapore
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$119K$137K$160K$170K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na miHoYo?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Projeto na miHoYo in Singapore situa-se numa remuneração total anual de SGD 219,558. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na miHoYo para a função de Gestor de Projeto in Singapore é SGD 153,878.

