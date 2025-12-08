Diretório de Empresas
miHoYo
miHoYo Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in Canada na miHoYo varia de CA$60.3K a CA$85.6K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da miHoYo. Última atualização: 12/8/2025

Remuneração Total Média

$49.8K - $58.9K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$43.8K$49.8K$58.9K$62.2K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na miHoYo?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recursos Humanos na miHoYo in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$85,576. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na miHoYo para a função de Recursos Humanos in Canada é CA$60,275.

Outros Recursos

