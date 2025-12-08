Diretório de Empresas
miHoYo
miHoYo Analista Financeiro Salários

A remuneração total média de Analista Financeiro in China na miHoYo varia de CN¥505K a CN¥703K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da miHoYo. Última atualização: 12/8/2025

Remuneração Total Média

$75.8K - $89.3K
China
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$70.8K$75.8K$89.3K$98.6K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na miHoYo?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista Financeiro na miHoYo in China situa-se numa remuneração total anual de CN¥702,996. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na miHoYo para a função de Analista Financeiro in China é CN¥504,715.

Outros Recursos

