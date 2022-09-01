Diretório de Empresas
Midea Group
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Midea Group Salários

A faixa salarial da Midea Group varia de $25,016 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto no limite inferior a $251,250 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Midea Group. Última atualização: 8/9/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $92K
Analista de Dados
$49.4K
Analista Financeiro
$54.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Designer Industrial
$41.9K
Engenheiro Mecânico
$48.1K
Gestor de Produto
$71.4K
Gestor de Projeto
$25K
Gestor de Engenharia de Software
$251K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Midea Group é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $251,250. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Midea Group é $52,147.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Midea Group

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Snap
  • Apple
  • Flipkart
  • SoFi
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos