MicroStrategy Salários

O salário da MicroStrategy varia de $107,100 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $320,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da MicroStrategy . Última atualização: 8/31/2025