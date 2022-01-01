MicroStrategy Salários

Diretório de Empresas
O salário da MicroStrategy varia de $107,100 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $320,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da MicroStrategy. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Engenharia de Software
Median $320K
Assistente Administrativo
$141K

Analista de Negócio
$129K
Cientista de Dados
$225K
Designer de Produto
$107K
Gestor de Produto
$286K
Gestor de Projecto
$200K
Vendas
$209K
Engenheiro de Vendas
Median $263K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na MicroStrategy é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $320,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na MicroStrategy é $208,950.

