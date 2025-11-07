A remuneração de Gestor de Engenharia de Software in Greater Seattle Area na Microsoft varia de $278K por year para 64 a $1.47M por year para VP. O pacote de remuneração in Greater Seattle Area mediano year totaliza $391K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
64
$278K
$197K
$49K
$31.8K
Principal EM
$355K
$215K
$88.2K
$51.5K
66
$397K
$237K
$114K
$46.5K
Senior Director
$530K
$243K
$215K
$72K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
