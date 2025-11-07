Diretório de Empresas
Microsoft Gestor de Engenharia de Software Salários em Greater Seattle Area

A remuneração de Gestor de Engenharia de Software in Greater Seattle Area na Microsoft varia de $278K por year para 64 a $1.47M por year para VP. O pacote de remuneração in Greater Seattle Area mediano year totaliza $391K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Microsoft. Última atualização: 11/7/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
64
Senior Manager
$278K
$197K
$49K
$31.8K
Principal EM
Principal Director of Engineering
$355K
$215K
$88.2K
$51.5K
66
$397K
$237K
$114K
$46.5K
Senior Director
67
$530K
$243K
$215K
$72K
Ver 5 Mais Níveis
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Microsoft, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Sometimes a 5 year schedule



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Microsoft in Greater Seattle Area situa-se numa remuneração total anual de $1,471,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Microsoft para a função de Gestor de Engenharia de Software in Greater Seattle Area é $380,000.

